Пьяный бомж из Туркмении украл внедорожник, чтобы еще купить выпивки

В Краснодаре ночью на улице Средней сотрудниками ДПС был остановлен внедорожник. За рулем сидел 28-летний водитель, который не смог предъявить ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил и алкотестер, который выявил в выдыхаемом им воздухе 1,206 промилле алкоголя.

На задержанного был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он приехал в краевой центр около трех лет назад из Туркмении и не имеет постоянного места жительства.

При проверке регистрационных номеров автомобиля стражи правопорядка установили, что он принадлежит жительнице поселка Афипского. Правоохранители связались по мобильному телефону с женщиной и выяснили, что несколько дней назад она оставила машину на ремонт на станции технического обслуживания на улице Народной. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что на территории СТО бездомному нетрезвому мужчине разрешил остаться переночевать один из работников. Выпив имевшийся у него алкоголь, злоумышленник решил направиться в магазин за добавкой, для чего взял ключи от находящейся на территории организации машины и выехал за пределы станции.