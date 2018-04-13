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Саратовские байкеры «открыли» сезон
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Саратовские байкеры «открыли» сезон 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Водитель легкового автомобиля сбил мотоциклиста.
ДТП произошло возле Гусельского моста в пятницу 13 апреля. Очевидцы происшествия сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что управлявший автомобилем Lada Kalina водитель стал перестраиваться в другой ряд.
Во время маневра он, судя по всему, не заметил байкера, который пострадал в результате столкновения с легковушкой.
В результате мотоциклист вылетел из своего транспортного средства примерно на 100 метров. К счастью, госпитализация пострадавшему не потребовалась. Сотрудники дорожной полиции выясняют детали произошедшего.
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