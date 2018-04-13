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Два брата погибли в перестрелке в Дагестане
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Два брата погибли в перестрелке в Дагестане 

360tv.ru 1 час назад
Двух братьев расстреляли неизвестные в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение МВД.
Ведомство заявляет, что трагедия произошла в 13:00 по московскому времени. Трое преступников расстреляли молодых людей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Братья скончались на месте от ранений, не совместимых с жизнью.
Убийцы объявлены в розыск.
7 апреля на западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в 18‐летнего молодого человека. В полицию о стрельбе сообщили около 22:30. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили пострадавшего. Юношу госпитализировали с огнестрельными ранениями головы и груди. По словам пострадавшего, между ним и неизвестным мужчиной произошел конфликт. Молодой человек выжил.
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