Два брата погибли в перестрелке в Дагестане

Двух братьев расстреляли неизвестные в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение МВД.

Ведомство заявляет, что трагедия произошла в 13:00 по московскому времени. Трое преступников расстреляли молодых людей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Братья скончались на месте от ранений, не совместимых с жизнью.

Убийцы объявлены в розыск.