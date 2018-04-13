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Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter «Московского транспорта».
Загруженность столичных дорог — 5 баллов
#Москва #ЦОДД
— Московский транспорт (@DtRoad)
April 13, 2018
В городе образовались заторы на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов появились сначала на Москва Меняется.
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