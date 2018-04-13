Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter «Московского транспорта».

Загруженность столичных дорог — 5 баллов

#Москва #ЦОДД

— Московский транспорт (@DtRoad)

April 13, 2018

В городе образовались заторы на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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