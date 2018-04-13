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В Галиче задержали две преступные группы, которые обворовывали автомобили
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В Галиче задержали две преступные группы, которые обворовывали автомобили 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Местные жители начали обращаться в полицию в феврале этого года. По ночам неизвестные стали вкрывать автомобили. Из машин пропадали магнитолы, аккумуляторы, инструменты. Кроме того, воры сливали топливо. В ходе расследования правоохранители выяснили, что в Галиче орудуют две группы.
В состав первой входили четыре молодых человека. Они выбирали случайные машины, стоящие на улице. Украденное они сдавали в металлолом. Вторая группа состояла из трех местных жителей. Почти ничего из похищенных вещей им не удалось сбыть. Теперь имущество вернется к своим владельцам.
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