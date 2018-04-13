В марте авторынок России признан пятым в Европе

По февральским показателям, авторынок Российской Федерации завоевал четвертую строку европейского рейтинга. В первом месяце весны авторынок РФ откатился на пятую позицию. А места в мартовском рейтинге разделились следующим образом.

Лидером стал авторынок Великобритании. Тут было реализовано 474069 автомобилей (-15,7%).

Бывший лидер ФРГ откатился на вторую позицию. Показатели авторынка Германии составили 347433 реализованных машины (-3,4%).

Франция показала третий результат. Тут было продано 231110 машин (+2,2%). Итальянские автодилеры реализовали 213731 автомобиль (-5,8%).

Сравнивая показатели авторынка Российской Федерации с европейским, можно говорить, что в обсуждаемом рейтинге наш авторынок занял бы пятую строку. В РФ в отчетном периоде распродано около 147000 автомобилей (+2,1%).

Следом за нашим, расположился авторынок Испании, где местные автодилеры реализовали 128175 автомобилей (+2,1%).