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В марте авторынок России признан пятым в Европе
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В марте авторынок России признан пятым в Европе 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По февральским показателям, авторынок Российской Федерации завоевал четвертую строку европейского рейтинга. В первом месяце весны авторынок РФ откатился на пятую позицию. А места в мартовском рейтинге разделились следующим образом.
Лидером стал авторынок Великобритании. Тут было реализовано 474069 автомобилей (-15,7%).
Бывший лидер ФРГ откатился на вторую позицию. Показатели авторынка Германии составили 347433 реализованных машины (-3,4%).
Франция показала третий результат. Тут было продано 231110 машин (+2,2%). Итальянские автодилеры реализовали 213731 автомобиль (-5,8%).
Сравнивая показатели авторынка Российской Федерации с европейским, можно говорить, что в обсуждаемом рейтинге наш авторынок занял бы пятую строку. В РФ в отчетном периоде распродано около 147000 автомобилей (+2,1%).
Следом за нашим, расположился авторынок Испании, где местные автодилеры реализовали 128175 автомобилей (+2,1%).
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