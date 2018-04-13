Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris в январе-марте стали самыми продаваемыми новыми иномарками в РФ

Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris в I квартале 2018 г. оказались самыми продаваемыми новыми иномарками в РФ, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам января-марта 2018 г. Лидерство в этом рейтинге, как и в целом по рынку, сохраняет Kia Rio, который за первые три месяца 2018 г. разошелся тиражом в 25 тыс. 370 единиц, что на 20,2% больше результата годичной давности. На второе место среди самых продаваемых иномарок в стране поднялся кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли на 39% (до 15 тыс. 764 штук). А вот на третью позицию опустился седан Hyundai Solaris с результатом 14 тыс. 470 реализованных экземпляров (рост на 14,2%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что замыкают пятерку лидеров седан Volkswagen Polo с проданными 11 тыс. 558 автомобилями (рост на 14,4%) и кроссовер Renault Duster с реализованными 10 тыс. 270 машинами (рост на 19,4%).

В агентстве «Автостат» добавили, что с января по март 2018 г. продажи новых иномарок (с учетом LCV) в нашей стране в общей сложности составили 294,7 тыс. единиц, что на 22,3% больше показателя аналогичного периода 2017 г. Таким образом, на их долю приходится 75% российского рынка.