Изувеченная пьяным водителем модель вдохновляет миллионы людей

Бразильянка Паола Антонини пережила страшнейшую аварию, но нашла в себе силы вернуться к полноценной жизни, и стала источником оптимизма для миллионов людей по всему миру.

Четыре года назад из-за наезда пьяного водителя девушка лишилась левой ноги — врачам пришлось ампутировать ее до колена.

Когда же Паола только стала привыкать к жизни после аварии, заменить на протез пришлось и верхнюю часть.

Сейчас девушке 23, но она совершенно не похожа на человека со сломанной судьбой.

Модель вернулась в профессию, продолжила сниматься и занялась благотворительностью.

«Выбирая между тем, чтобы на всю жизнь остаться несчастной и радостью от того, что я осталась жива, я однозначно выбрала второе!» — рассказывает девушка своим подписчикам.

Instagram-аккаунт Паолы, на который подписано более 2 миллионов подписчиков, сплошь наполнен позитивными фотографиями неунывающей девушки.

Модель много путешествует, встречается с детьми, которые столкнулись с похожими проблемами, даря им надежду на полноценную жизнь своим ярким примером.