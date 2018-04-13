СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения автобуса, в котором находились дети, с легковым автомобилем в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Тверской области.

«После ДТП с автобусом в Подмосковье в городе Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержан директор ООО «ТверьТурСервис», которому принадлежит автобус.

Кроме того, был проведён обыск в офисе компании, изъята необходимая документация по эксплуатации экскурсионного автобуса.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием автобуса в Подмосковье.

12 апреля автобус с 40 детьми столкнулся с автомобилем в Подмосковье.