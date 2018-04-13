Детектив НАБУ сбил насмерть студентку Киевского национального университета

Об этом со ссылкой на Совет общественного контроля НАБУ сообщает LB.ua. При этом сама авария произошла еще ночью 2 апреля.

«Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив в течение всего этого времени оказывал финансовую помощь пострадавшей и способствовал проведению объективного расследования. По результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не сопротивлялся стражам порядка, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил внутреннему контролю», — говорится в заявлении.

Расследованием ДТП занимается Национальная полиция.

В Совете общественного контроля выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Экспертизы установят состояние автомобиля, а также помогут определить степень виновности участников ДТП.

Свидетелей трагедии просят обратится в полицию.