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Детектив НАБУ сбил насмерть студентку Киевского национального университета
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Детектив НАБУ сбил насмерть студентку Киевского национального университета 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на Совет общественного контроля НАБУ сообщает LB.ua. При этом сама авария произошла еще ночью 2 апреля.
«Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив в течение всего этого времени оказывал финансовую помощь пострадавшей и способствовал проведению объективного расследования. По результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не сопротивлялся стражам порядка, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил внутреннему контролю», — говорится в заявлении.
Расследованием ДТП занимается Национальная полиция.
В Совете общественного контроля выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Экспертизы установят состояние автомобиля, а также помогут определить степень виновности участников ДТП.
Свидетелей трагедии просят обратится в полицию.
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