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В Петербурге приставы прямо на дороге забрали у должника Mercedes-Benz
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В Петербурге приставы прямо на дороге забрали у должника Mercedes-Benz 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге водитель прямо на дороге лишился дорогой иномарки за долги, сообщает пресс-служба УФССП по городу.
По данным ведомства, 35-летний житель Северной столицы задолжал 3,5 миллиона рублей, но отдавать деньги добровольно не собирался. Тогда приставы мобильной группы «Поток» поймали неплательщика, когда он ехал по городу в своем Mercedes-Benz. Автомобиль 2006 года выпуска арестовали и передали на ответственное хранение.
Также с должника взыщут 250 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.
Если нарушитель и теперь не погасит свой долг, его иномарка уйдет с молотка.
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