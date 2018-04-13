В Петербурге приставы прямо на дороге забрали у должника Mercedes-Benz

В Петербурге водитель прямо на дороге лишился дорогой иномарки за долги, сообщает пресс-служба УФССП по городу.

По данным ведомства, 35-летний житель Северной столицы задолжал 3,5 миллиона рублей, но отдавать деньги добровольно не собирался. Тогда приставы мобильной группы «Поток» поймали неплательщика, когда он ехал по городу в своем Mercedes-Benz . Автомобиль 2006 года выпуска арестовали и передали на ответственное хранение.

Также с должника взыщут 250 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

Если нарушитель и теперь не погасит свой долг, его иномарка уйдет с молотка.