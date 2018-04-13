Никого не впускать: дорогу Пушкино-Краснокаменка закрыли из-за оползня

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. По приказу Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым дорога Пушкино-Запрудное-Краснокаменка полностью закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета, уточняя, что причина перекрытия — оползневые процессы.

"В настоящее время на закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки, ориентирующие участников дорожного движения о схеме объезда. Службой автомобильных дорог Республики Крым будут подготовлены проектные решения по ремонту дороги с учетом применения противооползневых технологий. Возобновить движение планируется после полного устранения причины, вызвавшей активизацию оползневых процессов", — говорится в сообщении госкомитета.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, с 27 марта на автодороге Пушкино-Запрудное-Краснокаменка было ограничено движение: в объезд пускали автомобили, весом свыше шести тонн.