Прокуратура Тюменской области может проверить «Яндекс. Такси»

В связи с участившимися авариями с участием машин агрегатора «Яндекс. Такси» в прокуратуре Тюменской области рассмотрят вопрос о проверке компании: поводом для проверки могут стать публикации об этом в СМИ.