Прокуратура Тюменской области может проверить «Яндекс. Такси» 

В связи с участившимися авариями с участием машин агрегатора «Яндекс. Такси» в прокуратуре Тюменской области рассмотрят вопрос о проверке компании: поводом для проверки могут стать публикации об этом в СМИ.
«Мы проанализируем публикации и обсудим вопрос со специалистами. Здесь есть сложности: если проверять саму компанию, то есть ли в Тюмени хоть какое-то руководство? В общем, тема требует проработки», — сообщила cтарший помощник прокурора области по связям со СМИ Елена Мельник, пишет NashGorod.ru «Яндекс. Такси» неоднократно фигурировал в публикациях региональных СМИ: автомобили агрегатора систематически становятся участниками ДТП. Из-за аварий с ними травмы получают как взрослые, так и дети. Причем, по словам пассажиров, бывали случаи, когда водитель агрегатора пытался использовать свой транспорт в качестве «силового аргумента».