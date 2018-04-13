На Белореченской трамвай протаранил «десятку», вылетевшую из двора

Около восьми вечера на Белореченской произошла серьёзная авария. Как рассказала читательница E1.RU Мария, «десятка» на большой скорости вылетела из двора.

— Водитель даже не притормозил, чтобы посмотреть, едут трамваи или нет. В итоге трамвай на большой скорости протаранил машину, а после этого она улетела на встречные пути, но там вагон успел остановиться, — описала обстоятельства ДТП Мария.

По её словам, никто не пострадал. Теперь ждут эвакуатор, чтобы убрать разбитое авто. Из-за этого движение трамваев остановлено в обоих направлениях.

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