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На Белореченской трамвай протаранил «десятку», вылетевшую из двора
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На Белореченской трамвай протаранил «десятку», вылетевшую из двора 

e1.ru 30 минут назад
Фото: e1.ru
Около восьми вечера на Белореченской произошла серьёзная авария. Как рассказала читательница E1.RU Мария, «десятка» на большой скорости вылетела из двора.
— Водитель даже не притормозил, чтобы посмотреть, едут трамваи или нет. В итоге трамвай на большой скорости протаранил машину, а после этого она улетела на встречные пути, но там вагон успел остановиться, — описала обстоятельства ДТП Мария.
По её словам, никто не пострадал. Теперь ждут эвакуатор, чтобы убрать разбитое авто. Из-за этого движение трамваев остановлено в обоих направлениях.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали ее на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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