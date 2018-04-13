Автокатастрофа под Череповцом: погибли семь человек

Семь человек погибли, двое пострадали в результате столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса на трассе «Вологда — Новая Ладога» под Череповцом. Среди жертв ДТП в основном пассажиры микроавтобуса, который принадлежал частному лицу и, по предварительным данным, не имел лицензии на маршрутные перевозки. Выезд на встречную полосу мог стать причиной аварии, сообщили ТАСС в полиции. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил в регионе траур по погибшим в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. Пострадавшим и семьям погибших в ДТП окажут помощь.