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Автокатастрофа под Череповцом: погибли семь человек
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Автокатастрофа под Череповцом: погибли семь человек 

BFM.RU 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Семь человек погибли, двое пострадали в результате столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса на трассе «Вологда — Новая Ладога» под Череповцом.
Среди жертв ДТП в основном пассажиры микроавтобуса, который принадлежал частному лицу и, по предварительным данным, не имел лицензии на маршрутные перевозки. Выезд на встречную полосу мог стать причиной аварии, сообщили ТАСС в полиции. Возбуждено уголовное дело.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил в регионе траур по погибшим в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. Пострадавшим и семьям погибших в ДТП окажут помощь.
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