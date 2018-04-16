Пострадавшие и семьи погибших в ДТП под Череповцом получат выплаты от «Согаза»

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Пострадавшие и родственники семи погибших в ДТП в Вологодской области получат страховые выплаты от компании «Согаз» . Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

"Гражданская ответственность владельца микроавтобуса, попавшего в ДТП в Вологодской области, застрахована в АО «Согаз». Родственники погибших в результате этой аварии, а также пострадавшие пассажиры микроавтобуса могут рассчитывать на выплаты в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика». Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис АО «Согаз» и предоставить соответствующие документы. Компания осуществит страховые выплаты после получения необходимых документов в максимально сжатые сроки", — сообщили в пресс-службе компании «Согаз».

Выплата по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика составляет 2,025 млн рублей на случай гибели пассажира, до 2 млн рублей на случай причинения вреда здоровью и до 23 тыс. рублей на случай причинения вреда имуществу.