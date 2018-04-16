Пострадавшие и семьи погибших в ДТП под Череповцом получат выплаты от «Согаза» 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пострадавшие и родственники семи погибших в ДТП в Вологодской области получат страховые выплаты от компании «Согаз». Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.
"Гражданская ответственность владельца микроавтобуса, попавшего в ДТП в Вологодской области, застрахована в АО «Согаз». Родственники погибших в результате этой аварии, а также пострадавшие пассажиры микроавтобуса могут рассчитывать на выплаты в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика». Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис АО «Согаз» и предоставить соответствующие документы. Компания осуществит страховые выплаты после получения необходимых документов в максимально сжатые сроки", — сообщили в пресс-службе компании «Согаз».
Выплата по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика составляет 2,025 млн рублей на случай гибели пассажира, до 2 млн рублей на случай причинения вреда здоровью и до 23 тыс. рублей на случай причинения вреда имуществу.
Авария произошла 13 апреля в 18:07 на 110-м км федеральной автодороги А-114 Вологда — Нижняя Ладога около деревни Царево Череповецкого района. Столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и фура, семь человек — водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров — погибли на месте, две пассажирки микроавтобуса и водитель фуры пострадали. Женщины по-прежнему находятся в реанимации областной клинической больницы №2 в Череповце, водителя с небольшими ушибами отправили на амбулаторное лечение, впоследствии его задержали в рамках возбужденного УМВД уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
По предварительным данным, водитель большегруза резко затормозил, что привело к вылету его машины на встречную полосу и столкновению с микроавтобусом. Проводят проверки Следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура.