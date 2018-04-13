Женщина упала с высоты около столичной гостиницы на Ярославском шоссе

На месте происшествия работают следователи. Женщина выпала из окна столичной гостиницы, расположенной на Ярославском шоссе, в пятницу, 13 апреля. — По предварительной информации, из здания гостиницы на Ярославском шоссе выпала женщина. В результате полученных травм она скончалась на месте, — сообщил сотрудник правоохранительных органов Он также добавил, что на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечает ТАСС МЕЖДУ ТЕМ Девушка выпала из окна здания столичного вуза