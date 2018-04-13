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Женщина упала с высоты около столичной гостиницы на Ярославском шоссе
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Женщина упала с высоты около столичной гостиницы на Ярославском шоссе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На месте происшествия работают следователи.
Женщина выпала из окна столичной гостиницы, расположенной на Ярославском шоссе, в пятницу, 13 апреля.
— По предварительной информации, из здания гостиницы на Ярославском шоссе выпала женщина. В результате полученных травм она скончалась на месте, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Он также добавил, что на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечает ТАСС.
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