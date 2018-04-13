Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двух пострадавших сейчас госпитализируют", — сказал источник.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе. "Грузовик и микроавтобус столкнулись на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога", — уточнили в экстренных службах.