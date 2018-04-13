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Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области
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Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двух пострадавших сейчас госпитализируют", — сказал источник.
Авария произошла недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе. "Грузовик и микроавтобус столкнулись на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога", — уточнили в экстренных службах.
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины аварии устанавливаются.
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