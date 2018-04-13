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В Вологодской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
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В Вологодской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом 

Газета.Ru 1 час назад
В результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Череповецком районе Вологодской области погибли семь человек, заявил источник в региональных экстренных службах, передает РИА «Новости».
"ДТП произошло в Череповецком районе на трассе А-105. При столкновении микроавтобуса с грузовиком, по предварительным данным, погибли семь человек, двое пострадали", — сообщил источник.
Всего в микроавтобусе находились девять человек. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе 8 детей.
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