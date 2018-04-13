В Вологодской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Череповецком районе Вологодской области погибли семь человек, заявил источник в региональных экстренных службах, передает РИА «Новости»

"ДТП произошло в Череповецком районе на трассе А-105. При столкновении микроавтобуса с грузовиком, по предварительным данным, погибли семь человек, двое пострадали", — сообщил источник.

Всего в микроавтобусе находились девять человек. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.