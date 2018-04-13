Краш-тест японского авто в коррозии шокировал экспертов

Для многих автомобилистов ржавчина имеет, прежде всего, эстетический недостаток — машина с очагами коррозии на порогах, нижних кромках дверей и крыльях выглядит как минимум неопрятно. Но все это вкупе с «язвами» на скрытых полостях и силовой структуре ослабляет кузов, и в случае аварии он держит удар куда хуже, нежели, когда автомобиль был новым. Но насколько хуже? Исследователи из шведской некоммерческой организации Villaagarnas Ricksforbund при поддержке страховой компании Folksam решили выяснить это на практике, проведя краш-тест двух старых автомобилей по методике Euro NCAP прошлых лет.

Подопытными выступила Mazda 6 первого поколения и Volkswagen Golf пятой генерации. «Шестерка» наглядно показала, что происходит со ржавым автомобилем при столкновении. В частности, при фронтальном ударе голова манекена встретилась с центральной стойкой. Будучи новой, Mazda получила 26 баллов в тестах Euro NCAP, но сейчас — лишь 18. Факт может показаться несущественным, однако исследователи считают, что риск для пассажиров погибнуть в аварии увеличивается на 20%.

Тем временем Golf показал себя на удивление неплохо. Новый хэтчбек в свое время набрал 33 балла, а по итогам нового краш-теста получил лишь на одно очко меньше. Впрочем, надо понимать: результат зависит от состояния конкретного экземпляра.