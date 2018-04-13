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В Тольятти водитель фуры Volvo снес бетонное ограждение
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В Тольятти водитель фуры Volvo снес бетонное ограждение 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Водитель фуры Volvo уснул за рулём. Такую предварительную версию сегодняшнего происшествия на трассе М5 сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в областном главке. Инцидент случился сегодня днём на трассе М5 «Урал» на улице Магистральной, в районе поворота на Жигулевск. Большегруз внезапно повело — он снес бетонные блоки ограждения. Предварительной причиной, по которой произошло ДТП, называют усталость водителя, уснувшего за рулём. В подробностях аварии разбираются правоохранители. Однако известно, что ни сам водитель, ни кто-либо ещё из участников дорожного движения не пострадал.
Фото: Владимир Бобров
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