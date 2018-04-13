На севере Москвы водитель сбил женщину на пешеходном переходе 

Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«На ул. Дубнинская в районе д. 20 водитель Chevrolet Blazer совершил наезд на девушку на пешеходном переходе. Пострадавшей оказывается первая медицинская помощь», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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