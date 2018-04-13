На севере Москвы водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«На ул. Дубнинская в районе д. 20 водитель Chevrolet Blazer совершил наезд на девушку на пешеходном переходе. Пострадавшей оказывается первая медицинская помощь», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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