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На трассе в Башкирии лобовое столкновение спровоцировало массовую аварию
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На трассе в Башкирии лобовое столкновение спровоцировало массовую аварию 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Возле Кумертау, у поселка Ермолаево, днем 13 апреля столкнулись несколько машин.
Очевидец заснял последствия аварии на видео. На кадрах можно увидеть несколько стоящих вдоль обочины машин без повреждений — это водители остановились помочь. У обочины столпились люди, смотрят, как в кювете горит машина. Чуть дальше поперек дороги остановилась «пятнашка» — у автомобиля сильно смят перед. И еще один участник аварии, отечественный ВАЗ, остановился чуть дальше.
Ufa1 выясняет информацию по пострадавшим в аварии и детали произошедшего.
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