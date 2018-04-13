На трассе в Башкирии лобовое столкновение спровоцировало массовую аварию 

Возле Кумертау, у поселка Ермолаево, днем 13 апреля столкнулись несколько машин.
Очевидец заснял последствия аварии на видео. На кадрах можно увидеть несколько стоящих вдоль обочины машин без повреждений — это водители остановились помочь. У обочины столпились люди, смотрят, как в кювете горит машина. Чуть дальше поперек дороги остановилась «пятнашка» — у автомобиля сильно смят перед. И еще один участник аварии, отечественный ВАЗ, остановился чуть дальше.
Ufa1 выясняет информацию по пострадавшим в аварии и детали произошедшего.