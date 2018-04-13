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Причиной ДТП в Вологодской области мог стать выезд на встречную полосу
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Причиной ДТП в Вологодской области мог стать выезд на встречную полосу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нарушение правил дорожного движения в виде выезда одной из машин на встречную полосу могло стать причиной ДТП в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.
"В настоящее время отрабатывается несколько причин ДТП, в том числе выезд одного из транспортных средств на встречную полосу", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о семи погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе.
"Грузовик и микроавтобус столкнулись на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога", — уточнял ранее источник в экстренных службах. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
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