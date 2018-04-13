Причиной ДТП в Вологодской области мог стать выезд на встречную полосу

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Нарушение правил дорожного движения в виде выезда одной из машин на встречную полосу могло стать причиной ДТП в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.

"В настоящее время отрабатывается несколько причин ДТП, в том числе выезд одного из транспортных средств на встречную полосу", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о семи погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе.