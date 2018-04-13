Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор

Момент ДТП с микроавтобусом и грузовиком на автодороге А114, жертвами которого стали семь человек, зафиксировал видеорегистратор, в настоящее время запись изучают следователи и сотрудники ГИБДД , говорится в сообщении пресс-службы губернатора Вологодской области.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo произошло в пятницу в 18.05 на 110 километре автомобильной трассы "Вологда — Новая Ладога" вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области. В результате аварии погибли семь человек, еще трое пострадали. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП. Ранее сообщалось, что в память о жертвах ДТП в Вологодской области 14 апреля объявлен день траура.

Как отмечается в сообщении, момент аварии зафиксировал видеорегистратор автомобиля, ехавшего за грузовиком. Также удалось установить, что водителем микроавтобуса был житель Великого Устюга, который занимался частным извозом.

"На видеозаписи видно, что большегруз вынесло на полосу встречного движения, где он и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Пока непонятно, что именно спровоцировало такой опасный маневр. Запись изучают следователи и сотрудники ГИБДД", — отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников , слова которого приводятся в сообщении.

По распоряжению главы региона на место аварии и в больницу к пострадавшим и их семьям направлены психологи. Ведется работа по установлению личностей погибших. Всю оперативную информацию можно получить по телефону "горячей линии" 8 (8172) 72-99-99.