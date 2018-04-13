В ДТП на трассе «Вологда — Новая Ладога» погибли семь человек. Фото

На трассе А-114 Вологда-Новая Ладога микроавтобус столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали семь человек. О последствиях ДТП на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Вологодского региона Олег Кувшинников , прибывший на место инцидента

По его словам, на место аварии, случившейся недалеко от деревни Царево, вернулся водитель автомобиля, который двигался за грузовиком. У него есть запись ДТП на видеорегистраторе. Сейчас её изучают сотрудники оперативного штаба.

По предварительной информации, среди погибших есть дети. Движение на трассе временно ограничено по двум полосам.