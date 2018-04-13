В полиции сообщили, что среди погибших в ДТП под Вологдой детей нет

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Несовершеннолетних нет среди погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Череповецком районе Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что среди погибших есть ребенок.

"Среди семи погибших нет несовершеннолетних. Всего в микроавтобусе находились девять человек", — сказал собеседник агентства. По его словам, основной версией ДТП остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств.

Как добавили в ГУ МЧС по области, детей нет и среди пострадавших, которых трое. Всем получившим травмы оказывается необходимая помощь.

"В 18:07 мск поступила информация об аварии на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога, столкнулись пассажирский микроавтобус " Фольксваген " и груженая фура. В результате семь человек погибли на месте, трое пострадали, они госпитализированы", — сказал ТАСС начальник пресс-службы областного главка МЧС Анатолий Сапожков.

По его словам, дорожные условия удовлетворительные, асфальт сухой. По данным сайта Гидрометцентра РФ, в настоящее время в Череповецком районе температура воздуха составляет 7,5 градусов тепла, небольшой ветер.

По информации представителя МЧС, сейчас на месте работают скорая помощь, полиция, спасатели, психологи. В ГУ МЧС по области развернут оперативный штаб, открыта горячая линия по телефону: 8 (8172) 72-99-99.