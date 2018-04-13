В полиции сообщили, что среди погибших в ДТП под Вологдой детей нет 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Несовершеннолетних нет среди погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Череповецком районе Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что среди погибших есть ребенок.
"Среди семи погибших нет несовершеннолетних. Всего в микроавтобусе находились девять человек", — сказал собеседник агентства. По его словам, основной версией ДТП остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств.
Информацию УМВД подтвердили и в региональном следственном управлении СК РФ. «Детей нет среди погибших в аварии, все совершеннолетние. Их личности сейчас устанавливаются», — сказала ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Наталья Летенкова.
Как добавили в ГУ МЧС по области, детей нет и среди пострадавших, которых трое. Всем получившим травмы оказывается необходимая помощь.
"В 18:07 мск поступила информация об аварии на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога, столкнулись пассажирский микроавтобус "Фольксваген" и груженая фура. В результате семь человек погибли на месте, трое пострадали, они госпитализированы", — сказал ТАСС начальник пресс-службы областного главка МЧС Анатолий Сапожков.
По его словам, дорожные условия удовлетворительные, асфальт сухой. По данным сайта Гидрометцентра РФ, в настоящее время в Череповецком районе температура воздуха составляет 7,5 градусов тепла, небольшой ветер.
По информации представителя МЧС, сейчас на месте работают скорая помощь, полиция, спасатели, психологи. В ГУ МЧС по области развернут оперативный штаб, открыта горячая линия по телефону: 8 (8172) 72-99-99.
ДТП произошло недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе Вологодской области. Грузовик и микроавтобус столкнулись на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил в регионе в субботу траур по погибшим в результате аварии.