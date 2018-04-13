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«Пикник» возобновляет гастроли после ДТП
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«Пикник» возобновляет гастроли после ДТП 

Вести.Ru 1 час назад
Попавшие в марте в ДТП музыканты группы «Пикник» снова в строю. Они возобновляют концертную деятельность и отправляются на гастроли после лечения. Тур «Икры и канкан» продолжится 19 апреля. В этот день запланирован концерт в Твери.
Всего в апреле запланировано 8 выступлений, сообщает РИА Новости. О возобновлении гастролей лидер и вокалист группы Эдмунд Шклярский и бас-гитарист Марат Корчемный рассказали во время видеотрансляции группы на странице группы «ВКонтакте».
Пикник" — советская и российская рок-группа. Она появилась в Ленинграде в 1978 году. Славу коллективу принесли песни «Королевство кривых», «Египтянин» и «Иероглиф».
16 марта во Владимирской области музыканты попали в аварию. Их Volkswagen Multivan столкнулся с КамАЗом и выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем Honda. Семеро пострадавших в ДТП были госпитализированы сначала в больницу Гусь-Хрустального, а затем музыкантов для продолжения лечения перевезли в Санкт-Петербург. Был отменен концерт 16 марта в Рязани.
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