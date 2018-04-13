«Пикник» возобновляет гастроли после ДТП

Попавшие в марте в ДТП музыканты группы «Пикник» снова в строю. Они возобновляют концертную деятельность и отправляются на гастроли после лечения. Тур «Икры и канкан» продолжится 19 апреля. В этот день запланирован концерт в Твери.

Всего в апреле запланировано 8 выступлений, сообщает РИА Новости . О возобновлении гастролей лидер и вокалист группы Эдмунд Шклярский и бас-гитарист Марат Корчемный рассказали во время видеотрансляции группы на странице группы «ВКонтакте».

Пикник" — советская и российская рок-группа. Она появилась в Ленинграде в 1978 году. Славу коллективу принесли песни «Королевство кривых», «Египтянин» и «Иероглиф».