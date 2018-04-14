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Девочка выжила под колесами грузовика в Геленджике
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Девочка выжила под колесами грузовика в Геленджике 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Шокирующее видео чудесного спасения девочки под колесами тяжелого грузовика в Геленджике выложил в социальные сети очевидец события. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора, сообщает Ruptly.
Грузовой КамАЗ поворачивал направо на городской улице. Его водитель не заметил девочку и сбил ее бампером машины. На счастье, скорость была маленькой и ребенок просто упал, а колеса машины благополучно проехали мимо.
По словам автора видеозаписи, девочка отделалась сотрясением мозга.
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Кривошеинском районе Томской области. Погибли оба водителя транспортных средств. Фотографии и видео с места ДТП публикует «360».
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