Девочка выжила под колесами грузовика в Геленджике

Шокирующее видео чудесного спасения девочки под колесами тяжелого грузовика в Геленджике выложил в социальные сети очевидец события. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора, сообщает Ruptly.

Грузовой КамАЗ поворачивал направо на городской улице. Его водитель не заметил девочку и сбил ее бампером машины. На счастье, скорость была маленькой и ребенок просто упал, а колеса машины благополучно проехали мимо.

По словам автора видеозаписи, девочка отделалась сотрясением мозга.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Кривошеинском районе Томской области. Погибли оба водителя транспортных средств. Фотографии и видео с места ДТП публикует «360».