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Ребенок чудом уцелел, попав под колеса мусоровоза в Геленджике. Видео
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Ребенок чудом уцелел, попав под колеса мусоровоза в Геленджике. Видео 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия в Геленджике, едва не закончившегося трагедией.
В минувший четверг, 12 мая, "КамАЗ" совершил наезд на школьницу на пересечении улиц Островского и Пионерской. На записи видно, как мусоровоз сбил ребенка и проехал над ней.
По счастливой случайности, колеса не задели маленького пешехода.
Ребенок самостоятельно и без посторонней помощи покинул место ДТП, водитель грузовика, который, судя по всему, вообще не заметил произошедшего, также уехал.
По данным местных СМИ, полиция занимается установлением всех обстоятельств ЧП.
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