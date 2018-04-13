Энергия от земли: дорога из синего кирпича

На протяжении около километра правая полоса одной из магистралей близ Цзинаня уложена… солнечными батареями. Сейчас энергию, полученную от этой дороги, по которой ежедневно проезжают более 40 тыс. машин, пока используют только для освещения самой дороги и для подачи в близлежащие дома. Запасённых за сутки «лучей» хватает, чтобы следующие сутки в 800 китайских домиках светились лампочки. Однако разработчики пошли дальше.

Как писали ранее «Автомобили», в последнее время сразу несколько автопроизводителей готовятся вывести на рынок индукционные, то есть, беспроводные устройства по зарядке электромобилей. Для этого электромобиль нужно будет поставить, причём по разметке, на особое парковочное место, снабжённое источником энергии. Посредством электрополя она будет передаваться на приёмник, установленный на днище машины, а оттуда — в высоковольтную АКБ. Так вот, в Китае пошли ещё дальше. От этой самой дороги близ Цзинаня тоже планируют заряжать машины, причём пока те, которые находятся в движении.

Разработчик пока не проверял работоспособность своей теории, и не сообщает деталей: к примеру, как будет зависеть эффективность зарядки от скорости — не придётся ли автомобилям резко сбавлять ход? И вообще, сколько киловатт-часов можно передать «по воздуху» за то время пока машина проносится по этой дороге? Какова будет мощность передачи, как поле будет влиять на работоспособность узлов и агрегатов именно в то время, пока автомобиль движется? Вопросов пока больше, чем ответов, однако посыл ясен: в будущем машины будут питаться энергией от дороги. Согласитесь, элегантно…