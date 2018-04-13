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Приморец с инвалидной наклейкой изящно отомстил автохаму на джипе
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Приморец с инвалидной наклейкой изящно отомстил автохаму на джипе 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье водитель автомобиля отомстил автохаму, который припарковался на местах для инвалидов, сообщает PRIMPRESS.
Инцидент произошел в Уссурийске на улице Фрунзе. Водитель автомобиля приехал на парковку и обратил внимание, что все места для людей с ограниченными возможностями заняты.
При этом у джипа, занявшего соответствующее место, не было специальной наклейки на стекле. Недолго думая, мужчина оставил свою машину рядом с внедорожником, таким образом перекрыв ему пути к отступлению.
«Водитель универсала все правильно сделал. Пускай теперь «Крузак» ждет», — пишут подписчики блогера Марка Чернослива.
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