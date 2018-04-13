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В МО на обустройство аварийных дорог потратят более трех миллиардов рублей
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В МО на обустройство аварийных дорог потратят более трех миллиардов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Московской области обустроят 72 самые аварийные дороги в текущем году. Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, на обустройство будет потрачено более трех миллиардов рублей.
"Мы выявили 72 дороги, которые являются самыми аварийными. В прошлом году на них погибли порядка 150 человек. Мы разобрали каждую дорогу, спланировали мероприятия. На обустройство этих дорог выделено порядка трех миллиардов рублей", — сообщил Игорь Тресков.
Также министр рассказал, что в текущем году не будут снижаться темпы по строительству линий освещения, будет построено больше 150 километров линий дорожного освещения.
По этим дорогам уже в апреле объявят торги, а в мае приступят к их обустройству, чтобы снизить число смертельных ДТП.
"Мы работаем по такому принципу — выявляем дороги, на которых гибнет больше всего людей, сразу же немедленно отрабатываем мероприятия, направленные на то, чтобы всю дорогу отработать", — добавил Игорь Тресков.
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