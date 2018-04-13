В МО на обустройство аварийных дорог потратят более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . В Московской области обустроят 72 самые аварийные дороги в текущем году. Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, на обустройство будет потрачено более трех миллиардов рублей.

"Мы выявили 72 дороги, которые являются самыми аварийными. В прошлом году на них погибли порядка 150 человек. Мы разобрали каждую дорогу, спланировали мероприятия. На обустройство этих дорог выделено порядка трех миллиардов рублей", — сообщил Игорь Тресков

Также министр рассказал, что в текущем году не будут снижаться темпы по строительству линий освещения, будет построено больше 150 километров линий дорожного освещения.

По этим дорогам уже в апреле объявят торги, а в мае приступят к их обустройству, чтобы снизить число смертельных ДТП.

"Мы работаем по такому принципу — выявляем дороги, на которых гибнет больше всего людей, сразу же немедленно отрабатываем мероприятия, направленные на то, чтобы всю дорогу отработать", — добавил Игорь Тресков.