Ещё
«Сделали ремонт — заткнули трубу деревяшкой»: из-за коммунальной аварии залило водой улицу Щербакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сделали ремонт — заткнули трубу деревяшкой»: из-за коммунальной аварии залило водой улицу Щербакова 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Во дворе на улице Щербакова, 141б, прорвало трубу. По словам местных жителей, это произошло уже несколько дней назад, и для ремонта у них даже неоднократно отключали воду. Но, несмотря на проделанный «ремонт», сегодня опять затопило дорогу, и в квартирах снова отключили воду.
— На днях управляющая компания неоднократно отключала воду из-за этого прорыва, — рассказал читатель E1.RU Владимир. — Один раз вообще место прорыва заткнули деревянным чопиком: взяли, рядом куст обломали, выточили из него чопик и заткнули дырку в трубе. Но деревяшка вылетела, после этого снова затыкали, но бесполезно. Сегодня у нас опять воду отключили — нет уже 6 часов. До этого, когда для ремонта отключали несколько раз, могли это сделать и в 6 утра, в будни, когда люди встают на работу. Живем, как в каменном веке.
В диспетчерской ЖКХ подтвердили, что из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в доме на улице Щербакова, 141б.
— Авария у «Горводопровода», ремонт запланирован на завтра, — сообщили в диспетчерской. — До завтра в доме будет отключена холодная вода.
По словам Владимира, из-за этого прорыва вода стекает на проезжую часть улицы Щербакова, и в этом месте за последние дни произошло много ДТП.
— Вся вода идет на дорогу, льет ручьем, как будто снег тает, там образуется гололед, — говорит Владимир. — Вчера там автобус развернуло, еще несколько аварий было.
e1.ru: последние новости
Группа разбора: водитель BMW X5 наказал дорожников на полмиллиона за метровую яму на Объездной «Замерзшая грязь и дыры»: на въезде на Химмаш из-за раздолбанной дороги образовалась огромная пробка Улица Машиностроителей встала в пробку из-за Nexia, которая не пропустила трамвай
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой2
Пил и рулил: как прокурора снимали на видео30
Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области3
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение