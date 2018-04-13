«Сделали ремонт — заткнули трубу деревяшкой»: из-за коммунальной аварии залило водой улицу Щербакова

Во дворе на улице Щербакова, 141б, прорвало трубу. По словам местных жителей, это произошло уже несколько дней назад, и для ремонта у них даже неоднократно отключали воду. Но, несмотря на проделанный «ремонт», сегодня опять затопило дорогу, и в квартирах снова отключили воду.

— На днях управляющая компания неоднократно отключала воду из-за этого прорыва, — рассказал читатель E1.RU Владимир. — Один раз вообще место прорыва заткнули деревянным чопиком: взяли, рядом куст обломали, выточили из него чопик и заткнули дырку в трубе. Но деревяшка вылетела, после этого снова затыкали, но бесполезно. Сегодня у нас опять воду отключили — нет уже 6 часов. До этого, когда для ремонта отключали несколько раз, могли это сделать и в 6 утра, в будни, когда люди встают на работу. Живем, как в каменном веке.

В диспетчерской ЖКХ подтвердили, что из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в доме на улице Щербакова, 141б.

— Авария у «Горводопровода», ремонт запланирован на завтра, — сообщили в диспетчерской. — До завтра в доме будет отключена холодная вода.

По словам Владимира, из-за этого прорыва вода стекает на проезжую часть улицы Щербакова, и в этом месте за последние дни произошло много ДТП.

— Вся вода идет на дорогу, льет ручьем, как будто снег тает, там образуется гололед, — говорит Владимир. — Вчера там автобус развернуло, еще несколько аварий было.