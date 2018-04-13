Более 180 депутатов Госдумы не имеют личного транспортного средства 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 180 депутатов Госдумы из общего состава в 446 человек не имеют личного транспортного средства, следует из данных об их доходах и имуществе, опубликованных в пятницу на официальном сайте нижней палаты.
Например, лидер справороссов Сергей Миронов, как и годом ранее, владеет мотовездеходом Yamaha и автоприцепом, автомобили BMW 5-й серии и Porche Panamera задекларированы у супруги лидера фракции. Вместе с тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как и годом ранее, указал в отчете автомобиль Lada 212140. У лидера коммунистов Геннадия Зюганова по-прежнему в пользовании немецкий внедорожник Volkswagen Touareg. Руководитель фракции "Единая Россия" вице-спикер Сергей Неверов пользуется внедорожником ВАЗ 21214, Бронто, а в собственности его жены находится Toyota Land Cruiser.
Как и год назад, согласно декларации, не имеет личного транспортного средства председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Нет в пользовании транспортного средства и у его заместителей Игоря Лебедева, Ивана Мельникова и Ирины Яровой. Автопарк вице-спикера, бывшего телеведущего Петра Толстого, согласно данным отчета, состоит из трех автомобилей марки Toyota и четырех моторных лодок, а в пользовании его жены находится автомобиль Renault SR. Владельцем одного из самых экстравагантных автомобилей, как и в прошлом году, остается зампред Госдумы Александр Жуков, в пользовании которого находится индийский седан Ambassador Grand.
Рекордсменом по количеству транспортных средств, как и в предыдущие годы, является член комитета Госдумы по финансовому рынку, единоросс Владислав Резник. Согласно опубликованной декларации, в его пользовании находятся 20 грузовых и легковых автомобилей, среди которых Hummer, Maybach и четыре Mercedes-Benz. В пользовании депутата, также находятся два сельскохозяйственных трактора Valtra, десять вездеходов и девять прицепов.
У самого богатого депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Григория Аникеева в пользовании находится вертолет, мотоцикл, два автомобиля медицинской службы, вездеход HAGGLUND, два легковых автомобиля марки Mersedes-Benz и две рыболовные лодки.
Немецкий автопром в почете
В целом в декларациях депутатов, которые владеют личными автомобилями, как в предыдущем году, преобладает продукция немецкого автопрома, причем явным лидером среди любимых марок машин парламентариев является Mercedes и BMW. Например, у члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Антона Жаркова в пользовании три автомобиля Mercedes-Benz AMG S, Mercedes-Benz S400 и Mercedes-Benz V250. У депутата Татьяны Соломатиной в пользовании находятся автомобили Audi А6 и BMW X6.
Многие из парламентариев предпочитают ездить на японских «Toyota и Lexus, а также на британских „Лэнд Роверах“. Так, депутат Николай Валуев в перечне своих транспортных средств обозначил два джипа Toyota Land Cruiser 200, а депутат Дмитрий Саблин имеет в своем пользовании Land Rover Sport.