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СМИ: в Мурманске гигантская сосулька разбила Porsche первого вице-губернатора области
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СМИ: в Мурманске гигантская сосулька разбила Porsche первого вице-губернатора области 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В центре Мурманска в пятницу вечером упавшая с крыши дома ледяная глыба повредила припаркованный Porsche Cayenne, который, как утверждается, принадлежит первому вице-губернатору области Алексею Тюкавину. Об этом сообщает агентство B-port со ссылкой на очевидцев.
Лед разбил лобовое стекло машины и пробил насквозь стеклянную крышу элитного внедорожника.
"Этот «Порш» принадлежит Алексею Тюкавину, он на нём ездит. И паркуется, занимая два места. Вроде даже хотел его продавать", — сопроводили пояснениями фотографию очевидцы.
Ремонт машины может обойтись в миллион рублей, отмечает издание.
В четверг упавшая сосулька повредила иномарку, припаркованную у дома N 11 по улице Воровского в Мурманске. От непроизвольного схода наледи пострадал служебный автомобиль журналистов компании «ТВ-2».
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