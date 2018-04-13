На 22 км автодороги М‑7 «Волга» в Подмосковье ограничат движение в ночь с 14 на 15 апреля

В Подмосковье ограничат движение автотранспорта на Горьковском шоссе в ночь с 14 на 15 апреля, ограничения связаны c монтажом надземного пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Подмосковная Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения, что с 14 по 15 апреля 2018 года на 22 километре автодороги М-7 «Волга» в период с 22:00 до 07:00 в связи с работами по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода будет ограничено движение транспортных средств, а с 02:00 до 02:40 будет полностью закрыто в обе стороны», — отмечается в сообщении.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты движения, используя картографические онлайн-сервисы, а также оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.