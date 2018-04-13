Ещё
На 22 км автодороги М‑7 «Волга» в Подмосковье ограничат движение в ночь с 14 на 15 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

На 22 км автодороги М‑7 «Волга» в Подмосковье ограничат движение в ночь с 14 на 15 апреля 

РИАМО 1 час назад
В Подмосковье ограничат движение автотранспорта на Горьковском шоссе в ночь с 14 на 15 апреля, ограничения связаны c монтажом надземного пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
«Подмосковная Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения, что с 14 по 15 апреля 2018 года на 22 километре автодороги М-7 «Волга» в период с 22:00 до 07:00 в связи с работами по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода будет ограничено движение транспортных средств, а с 02:00 до 02:40 будет полностью закрыто в обе стороны», — отмечается в сообщении.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты движения, используя картографические онлайн-сервисы, а также оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.
РИАМО: последние новости
15 детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Подмосковье Смертность в результате ДТП в Подмосковье за I квартал 2018 года сократилась на 19% Более 1,3 тыс компаний и водителей такси оштрафовали в Москве за 3 месяца 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой2
Пил и рулил: как прокурора снимали на видео30
Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области3
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение