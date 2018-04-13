Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту откроют осенью

К осени 2018 года планируется открыть движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова.

"В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", — сказал он.