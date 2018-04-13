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Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту откроют осенью
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Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту откроют осенью 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
К осени 2018 года планируется открыть движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова.
"В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", — сказал он.
Ранее строители приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке транспортного перехода через Керченский пролив. Президент России Владимир Путин не исключил, что движение автомобилей по переправе, открытие которой запланировали на декабрь, откроют раньше срока.
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