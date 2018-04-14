В Волгограде остановили больше 20 водителей «под мухой»

На дорогах Волгограда всего за несколько часов пятничного рейда полицейские нашли 24 пьяных водителя.

— Некоторые автомобилисты отказались проходить медицинское освидетельствование, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Нашлись и водители, лишенные прав за езду подшофе, но решившие повторить опасный эксперимент на дороге.

Без малого 70 волгоградцев, встретившихся с инспекторами, остались без модной тонировки.

— 19 водителей выехало на пятничный променад без документов, — добавили в пресс-службе областного главка. — Четверо волгоградцев везли детей без специальных удерживающих кресел. Всего штрафы за административные нарушения получили около сотни автомобилистов.