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В Волгограде остановили больше 20 водителей «под мухой»
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В Волгограде остановили больше 20 водителей «под мухой» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На дорогах Волгограда всего за несколько часов пятничного рейда полицейские нашли 24 пьяных водителя.
— Некоторые автомобилисты отказались проходить медицинское освидетельствование, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Нашлись и водители, лишенные прав за езду подшофе, но решившие повторить опасный эксперимент на дороге.
Без малого 70 волгоградцев, встретившихся с инспекторами, остались без модной тонировки.
— 19 водителей выехало на пятничный променад без документов, — добавили в пресс-службе областного главка. — Четверо волгоградцев везли детей без специальных удерживающих кресел. Всего штрафы за административные нарушения получили около сотни автомобилистов.
Накануне V1.ru писал о тотальной проверке машин. Не меньше 20 сотрудников ГАИ волгоградцы заметили лишь на маленьком пятачке Нулевой Продольной рядом с музеем «Россия — моя история». По словам горожан, полицейские проверяли документы, просили открыть багажник и невзначай принюхивались к водителям.
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