Ещё
В Волгограде устроили тотальную проверку машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде устроили тотальную проверку машин 

v1.ru 58 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сотни полицейских вышли на пятничный рейд. Инспекторы ищут автомобилистов, которые начали отмечать выходные или забыли про страховку и ремень безопасности.
— На Нулевой Продольной в оба направления водителей встречают больше 20 полицейских, — делится впечатлениями автомобилист Иван Прохоров. — Проверяют документы, вежливо просят открыть багажник и при этом принюхиваются: не подшофе ли?
В пресс-службе региональной полиции подтвердили, что в городе проходит плановый рейд. Инспекторы проверяют каждую проезжающую машину и ее водителя. Итоги вечерней «облавы» на нетрезвых автомобилистов станут известны завтра.
v1.ru: последние новости
На Нулевой Продольной Волгограда фура уперлась «лбом» в надземный переход Виновника смертельной аварии под Волгоградом отправили в колонию на пять лет В Волгоградской области пожилой лихач без прав вылетел в кювет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой2
Пил и рулил: как прокурора снимали на видео30
Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области3
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение