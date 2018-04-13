В Волгограде устроили тотальную проверку машин

В Волгограде сотни полицейских вышли на пятничный рейд. Инспекторы ищут автомобилистов, которые начали отмечать выходные или забыли про страховку и ремень безопасности.

— На Нулевой Продольной в оба направления водителей встречают больше 20 полицейских, — делится впечатлениями автомобилист Иван Прохоров. — Проверяют документы, вежливо просят открыть багажник и при этом принюхиваются: не подшофе ли?

В пресс-службе региональной полиции подтвердили, что в городе проходит плановый рейд. Инспекторы проверяют каждую проезжающую машину и ее водителя. Итоги вечерней «облавы» на нетрезвых автомобилистов станут известны завтра.