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Названы имена погибших в ДТП под Вологдой
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Названы имена погибших в ДТП под Вологдой 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Страница губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во "ВКонтакте"
В результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля под Вологдой погибли 7 человек, не менее трех получили ранения.
Издание Life.ru опубликовало предварительный список погибших.
На данный момент известны имена шести жертв ДТП, один мужчина остается неопознанным.
>> Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области
  • Румянцева В., 1996 года рождения
  • Тонкова А., 2000 года рождения
  • Глазырина Е., 1958 года рождения
  • Верица Е., 1956 года рождения
  • Арасланова О., 1952 года рождения
  • Марков С. , 1971 года рождения
  • Неизвестный мужчина
В пятницу днем микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от деревни Царево в Вологодской области. По предварительной версии, один из водителей выехал на встречную полосу.
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