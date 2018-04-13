Названы имена погибших в ДТП под Вологдой 

В результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля под Вологдой погибли 7 человек, не менее трех получили ранения.
Издание Life.ru опубликовало предварительный список погибших.
На данный момент известны имена шести жертв ДТП, один мужчина остается неопознанным.
- Румянцева В., 1996 года рождения
- Тонкова А., 2000 года рождения
- Глазырина Е., 1958 года рождения
- Верица Е., 1956 года рождения
- Арасланова О., 1952 года рождения
- Марков С. , 1971 года рождения
- Неизвестный мужчина
В пятницу днем микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от деревни Царево в Вологодской области. По предварительной версии, один из водителей выехал на встречную полосу.