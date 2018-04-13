Названы имена погибших в ДТП под Вологдой

В результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля под Вологдой погибли 7 человек, не менее трех получили ранения.

Издание Life.ru опубликовало предварительный список погибших.

На данный момент известны имена шести жертв ДТП, один мужчина остается неопознанным.

Румянцева В., 1996 года рождения

Тонкова А., 2000 года рождения

Глазырина Е., 1958 года рождения

Верица Е., 1956 года рождения

Арасланова О., 1952 года рождения

Марков С. , 1971 года рождения

Неизвестный мужчина

В пятницу днем микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от деревни Царево в Вологодской области. По предварительной версии, один из водителей выехал на встречную полосу.