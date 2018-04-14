В Усть-Лабинском районе Кубани 21-летний водитель «Лады» погиб после столкновения с КамАЗом. Видео

Вечером 13 апреля в Усть-Лабинском районе Кубани произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в районе посёлка Двубратский, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, выполняя обгон, столкнулся с попутным грузовиком КамАЗ, после чего легковушка вылетела на встречку, и лоб в лоб столкнулась со встречным КамАЗом.

В результате ДТП легковой автомобиль превратился в груду металла, а водитель вылетел из машины на дорогу — 21-летний парень погиб на месте. Грузовик от удара изменил траекторию движения, съехал в кювет и перевернулся — 41-летний водитель КамАЗа госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.