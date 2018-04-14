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В Минтрансе рассказали, когда будет открыто движение грузовиков по Крымскому мосту
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В Минтрансе рассказали, когда будет открыто движение грузовиков по Крымскому мосту 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Амител
По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, минимум времени в пути на автомобиле через Крымский мост составит примерно 14 минут.
Движение грузовиков по мосту через Керченский пролив будет открыто осенью текущего года. Такое заявление сделал глава Минтранса РФ Максим Соколов.
«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — сказал министр.
По его словам, минимум времени в пути на автомобиле через Крымский мост составит приблизительно 14 минут.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что строители приступили к нанесению разметки на Крымском мосту.
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