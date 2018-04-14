В Минтрансе рассказали, когда будет открыто движение грузовиков по Крымскому мосту

По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, минимум времени в пути на автомобиле через Крымский мост составит примерно 14 минут.

Максим Соколов. Движение грузовиков по мосту через Керченский пролив будет открыто осенью текущего года. Такое заявление сделал глава Минтранса РФ

«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — сказал министр.

По его словам, минимум времени в пути на автомобиле через Крымский мост составит приблизительно 14 минут.