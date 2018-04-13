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Категория водителей, которую ГИБДД решила теперь жестко наказывать
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Категория водителей, которую ГИБДД решила теперь жестко наказывать 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Госавтоинспекция будет жестко наказывать за нарушения правил дорожного движения со стороны так называемой золотой молодежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления ГИБДД Виктора Коваленко.
Он подчеркнул, что по каждому такому факту ведомство назначает проверку. «Безусловно, откровенное пренебрежение правилами дорожного движения и хамство на дороге вызывают резонанс в обществе, ведь все это выкладывается в основном в интернет. Этот негодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будет жесточайшая — по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях или в прессе, сразу назначается служебная проверка», — заявил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что сотрудникам Федеральной таможенной службы РФ уже в ближайшее время хотят дать право останавливать автомобили для проверки наряду с ГИБДД. Штраф за неподчинение этому требованию составит от 500 до 800 рублей.
Как отмечается, должностные лица таможенных органов получат право самим рассматривать дела о соответствующих административных правонарушениях. Документ уже был поддержан комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, который рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении этот законопроект.
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