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Двое пострадавших в крупном ДТП в Вологодской области находятся в больницах
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Двое пострадавших в крупном ДТП в Вологодской области находятся в больницах 

RT на русском 2 часа назад
Об этом, как сообщает Nation News, заявили в Минздраве России.
«Медицинские организации, в которых находятся пострадавшие, полностью обеспечены донорской кровью и лекарственными препаратами. Будут организованы телемедицинские консультации пациентов ведущими специалистами страны», — говорится на сайте ведомства.
Организация оказания медпомощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту ДТП с семью погибшими в Вологодской области.
Также URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор водителю, протаранившему поезд.
RT на русском: последние новости
Источник: семь человек погибли в результате ДТП в Вологодской области Автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье Названы самые популярные премиальные автомобили в России
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