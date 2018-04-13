Двое пострадавших в крупном ДТП в Вологодской области находятся в больницах

Об этом, как сообщает Nation News, заявили в Минздраве России

«Медицинские организации, в которых находятся пострадавшие, полностью обеспечены донорской кровью и лекарственными препаратами. Будут организованы телемедицинские консультации пациентов ведущими специалистами страны», — говорится на сайте ведомства.

Организация оказания медпомощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту ДТП с семью погибшими в Вологодской области.

Также URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор водителю, протаранившему поезд.