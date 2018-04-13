Двое пострадавших в крупном ДТП в Вологодской области находятся в больницах 

Об этом, как сообщает Nation News, заявили в Минздраве России.
«Медицинские организации, в которых находятся пострадавшие, полностью обеспечены донорской кровью и лекарственными препаратами. Будут организованы телемедицинские консультации пациентов ведущими специалистами страны», — говорится на сайте ведомства.
Организация оказания медпомощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту ДТП с семью погибшими в Вологодской области.
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