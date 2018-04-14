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Власти сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП в Вологодской области
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Власти сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП в Вологодской области 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Две женщины, пострадавшие в крупном ДТП в Вологодской области, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем твиттере.
"Водителя грузовика, у которого диагностировали лёгкие повреждения и ушибленную рану головы, отправили на амбулаторное лечение. К сожалению, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы и повреждения внутренних органов", — написал глава Вологодской области.
Авария произошла 13 апреля на автодороге Вологда — Новая Ладога в Череповецком районе. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли семь человек.
Глава региона объявил траур по погибшим.
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