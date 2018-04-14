Грузовой автомобиль взорвался у больницы в Мехико

МЕХИКО, 13 апреля. / ТАСС /. Грузовой автомобиль, перевозивший промышленную термическую печь, в пятницу загорелся и взорвался у больницы в районе Линдависта на севере столицы Мексики. Как сообщила газета Excelsior, пострадал один человек, находившийся недалеко от места происшествия.

Мощный взрыв повредил окна и двери лечебного учреждения, а также расположенные рядом линии электропередачи. В здании больницы была проведена эвакуация, при этом никто не пострадал. Сотрудники ремонтных бригад приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из цистерны, находившейся в грузовике.