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Один человек пострадал при опрокидывании «Газели» на МКАД в районе Строгино, движение ограничено
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Один человек пострадал при опрокидывании «Газели» на МКАД в районе Строгино, движение ограничено 

Агентство «Москва» 1 час назад
На северо-западе столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«На 66 км МКАД произошло столкновение «Газели» и легкового автомобиля марки Hyundai. В результате аварии «Газель» перевернулась, ее водитель получил травмы. Из-за ДТП перекрыты две полосы движения», — сказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что столкновение автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД.
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