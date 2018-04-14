Один человек пострадал при опрокидывании «Газели» на МКАД в районе Строгино, движение ограничено

На северо-западе столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу. «На 66 км МКАД произошло столкновение «Газели» и легкового автомобиля марки Hyundai . В результате аварии «Газель» перевернулась, ее водитель получил травмы. Из-за ДТП перекрыты две полосы движения», — сказал собеседник агентства. Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва» , что столкновение автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД.