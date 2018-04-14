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Водитель «Волги» дал отпор мажору на BMW
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Водитель «Волги» дал отпор мажору на BMW 

Авторамблер 59 минут назад
Фото: Авторамблер
Непонятно, с чего началась разборка, однако скорее всего инициатором был водитель BMW: на видео видно, что он подрезал противника, перегородив ему дорогу.
Очевидцы сняли кульминацию ссоры: автолюбитель на Волге в какой-то момент лезет в багажник и достает оттуда свой самый убедительный аргумент: деревянную палку, с которой он набрасывается на водителя BMW. Он успевает несколько раз крепко приложить своего оппонента, прежде чем к разборке подключаются прохожие и девушки героев, вышедшие из авто.
Признаться, симпатии пользователей соцсетей оказались на стороне водителя Волги. Да и наши, пожалуй, тоже.
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