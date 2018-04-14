Водитель «Волги» дал отпор мажору на BMW

Непонятно, с чего началась разборка, однако скорее всего инициатором был водитель BMW : на видео видно, что он подрезал противника, перегородив ему дорогу.

Очевидцы сняли кульминацию ссоры: автолюбитель на Волге в какой-то момент лезет в багажник и достает оттуда свой самый убедительный аргумент: деревянную палку, с которой он набрасывается на водителя BMW. Он успевает несколько раз крепко приложить своего оппонента, прежде чем к разборке подключаются прохожие и девушки героев, вышедшие из авто.

Признаться, симпатии пользователей соцсетей оказались на стороне водителя Волги. Да и наши, пожалуй, тоже.