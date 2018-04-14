«ГАЗель» протаранила легковушку на МКАД

В ночь на субботу, 14 апреля на 66 километре внутренней стороны МКАД произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели». «360» публикует кадры с места аварии.

Как стало известно, водитель легкового автомобиля вовремя не заметил знак ремонта дороги, и пытаясь уйти от столкновения, выехал на большой скорости на соседнюю полосу, по которой двигалась «ГАЗель».

От сильного удара грузовик перевернулся и практически полностью перекрыл движение на кольцевой автодороге. Водителю «малотоннажника» незамедлительно потребовалась медицинская помощь, он был экстренно госпитализирован.

В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и ЦОДД. Автомобили убрали с проезжей части. Движение на МКАД частично восстановлено.

Ранее, в Сети появилось видео последствий крупной аварии в Волгоградской области, где микроавтобус столкнулся с грузовиком. Страшная авария унесла жизни семи человек, еще двое ранены. Сообщается, что столкновение произошло из-за того, что грузовик выехал на «встречку».